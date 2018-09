„Heilige Kuh“ aus Niederösterreich ist Adoptivmama

„Angel Muh“, die in Wirklichkeit auf den Namen „Gusti“ hört, ist in der Zwischenzeit Mama geworden. Leider gab es kein Happy End - das Kalb verstarb kurze Zeit später. Das sei nicht einfach zu verdauen gewesen, erzählt die Halterin, weder für die Kuh noch für alle anderen am Hof. Aber „Angel Muh“ wurde ihrem Spitznamen mehr als gerecht und adoptierte kurzerhand gleich zwei Stierjungen auf einmal. „Gauner“ und „Schurke“ heißen die beiden Glücksinder, für deren leibliche Mamas die Kuh mit dem Engelsgesicht eingesprungen ist. Die beiden jungen Vierbeiner wachsen prächtig heran. „‘Angel Muh‘ hat eine besondere Aura, man möchte gar nicht mehr von ihr weggehen und am liebsten bei ihr im Stall übernachten“, schmunzelt Ilse Pöllmann nach ihrem letzten Besuch.