Bub bei Autounfall unter Vorderreifen eingeklemmt

Ein neun Jahre alter Bub ist am Dienstag in Vorarlberg auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und in weiterer Folge unter einem der Vorderreifen eingeklemmt worden. Das Kind erlitt dabei Verletzungen, Passanten befreiten den Schüler aus der Notsituation. Das Kind wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.