In 7,5 km Tiefe: Drei neue Tiefseefische entdeckt

„Außer Reichweite anderer Fische sind sie frei von Wettbewerbern und Fressfeinden“, erklärte der Tiefseeforscher Thomas Linley. „Die Videoaufnahmen zeigen eindeutig, dass da unten viele wirbellose Beutetiere leben, und die Scheibenbäuche stehen an der Spitze der Nahrungskette. Sie scheinen ziemlich aktiv zu sein und sehen wohlgenährt aus.“ Die härtesten Strukturen im Körper der schleimigen Fische sind demnach die Zähne und die Knochen des Innenohrs. Einen Fisch (das Bild unten zeigte eine CT-Aufnahme des Tieres) konnten die Forscher in einer Falle fangen und an die Oberfläche bringen.