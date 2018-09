Mann (67) wurde von Kran fast erschlagen

Ein 67-jähriger und ein 38-jähriger Arbeiter versuchten Dienstagnachmittag in Oberperfuß mittels eines auf einem Lkw montieren Ladekran 600 Kilogramm schwere Betonsteine zu versetzen, wobei der 38-Jährige den Kran bediente und der 67-Jährige die Betonsteine am Kran fixierte. Nachdem ein Betonstein angehoben wurde, bemerkte der 38-Jährige, dass die Ladung zu schwer war. Er versuchte noch, den Kran niederzufahren. Dabei wurde der 67-jährigen Mann vom Kran-Arm an der Schulter getroffen. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht