6:0! Spanien „vermöbelt“ Vizeweltmeister Kroatien

Spaniens Fußball-Nationalteam präsentiert sich nach dem überwundenen WM-Fiasko von Russland weiter in Topform! Nach dem 2:1 beim WM-Vierten England am Samstag schossen die Iberer am Dienstag Kroatien in Elche mit 6:0 (3:0) aus dem Stadion und führten dabei den Vizeweltmeister in dessen erstem Pflichtspiel nach der WM phasenweise richtiggehend vor. Im zweiten Spiel unter Neo-Coach Luis Enrique zeigte die „Furia Roja“ phasenweise wieder bereits verloren geglaubte Dominanz.