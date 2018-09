Zwei Berufsschüler bei Betonplateau überfallen

Zwei Berufsschüler (18, 19) wurden am Montag am Weinhang beim Plabutschtunnel in Graz von drei Unbekannten überfallen, als sie gerade gemütlich eine Zigarette rauchten und die Aussicht auf die Stadt genossen. Die Täter verlangten Handys und dazugehörige Passwörter und suchten mit der Beute das Weite.