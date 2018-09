Falscher Lenker bremste: Crash mit drei Verletzten

So ein Unfall passiert nicht alle Tage: Ein 50-jähriger Autofahrer übersah am Montag in Teufenbach-Katsch (Bezirk Murau), das ihn ein Polizist anhalten wollte, und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Pkw, dessen Lenker irrtümlich abbremste, auf. Drei Personen wurden leicht verletzt.