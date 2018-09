Kuhattacke beim Wandern auf der Weinebene

Der Wolfsberger wollte am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Nähe der „Peter und Paul Kapelle“ an einer Gruppe grasender Rinder vorbeigehen, als sich daraus ein Jungtier löste und auf ihn zukam. Das Jungrind stieß zuerst mehrmals leicht mit dem Kopf gegen den Arm des Wanderers. Plötzlich senkte es dann den Kopf und stieß mit voller Wucht gegen den Körper des 68-Jährigen. Dieser kam dadurch zu Sturz und am Rücken zu liegen. Das Jungtier ließ jedoch nicht von ihm ab und konnte zum Glück von einem jungen Pärchen mittels eines Stocks vertrieben werden. Der Mann suchte einen Tag später das Landeskrankenhaus Wolfsberg auf, wo bei der Untersuchung Prellungen im Hüft- und Halsbereich festgestellt wurden. Der Kuhhalter konnte noch nicht ausgemittelt werden.