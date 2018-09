Großes Touristiker-Treffen auf der FAFGA

75 Prozent kaufen auf der FAFGA ein

Anschließend hob Tirols Wirtschaftskammer- und Messepräsident Jürgen Bodenseer die hohe Investitionsbereitschaft der Fachbesucher auf der FAFGA hervor: „Von den Besucherbefragungen aus den vergangenen Jahren wissen wir, dass rund Dreiviertel auf die FAFGA kommen, um zu investieren.“ Josef Hackl, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft, sprach ebenfalls von einer guten Stimmungslage in der Branche: „Der Sommertourismus verspürt einen enormen Aufwind. Der Aspekt der Sicherheit sowie die Qualität der Betriebe und der Dienstleitungen sind unsere Erfolgsfaktoren.“ Für Innsbrucks Vizebürgermeister Franz X. Gruber lassen sich Innovation in Tourismus und Gastronomie in Innsbruck mit fünf Buchstaben zusammenfassen: „FAFGA. Die Impulse, die von der FAFGA für die ganze Branche ausgehen, sind ein Garant für den weiteren Erfolg und eine nachhaltige Entwicklung. Zukünftige Wege, neue Netzwerke und der Austausch von Ideen stehen im Mittelpunkt. Darauf freue ich mich.“ Eröffnet wurde die FAFGA 2018 schließlich von Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf: „Der Tiroler Tourismus ist eine zentrale Säule unserer Wirtschaft und mit über 40.000 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber. Mit ihren Investitionen sind die Tourismusbetriebe zudem ein starker Partner der regionalen Wirtschaft. Die FAFGA ist alljährlich die ideale Plattform, um sich über Neuigkeiten und Trends zu informieren und der Treffpunkt der Tiroler Tourismuswirtschaft.“