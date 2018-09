Polizei „enterte“ jetzt Arche Noah

Einst wogten harmonisch diverse Pflanzen in der Arche Noah! Doch nun weht - wie berichtet - ein rauer Wind in dem Verein, der sich der Rettung alter Gemüse- und Obstsorten verschrieben hat. Ausgelöst wurden die Turbulenzen durch hinterfragenswürdige Entscheidungen des Obmanns Christian Schrefl. Dieser sollte jetzt im Haus der Begegnung in Wien-Mariahilf abgewählt werden. Das artete in Chaos aus.