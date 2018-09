15-Jähriger Autoraser von der Polizei gestoppt

Ein 15-jähriger Jugendlicher ohne Führerschein geriet am Sonntag mit dem Auto in eine Tempokontrolle. Er war mit 90 statt der erlaubten 60km/h in einem Ortsgebiet unterwegs. Alle Anhaltezeichen der Polizei ignorierte er und flüchtete. Aber wenig erfolgreich. Er wurde kurz darauf am Areal eines Bauernhofes gefasst.