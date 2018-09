Serie gerissen - Platz eins futsch

Seit genau 691 Tagen, also fast zwei Jahre, ist Siezenheim am heimischen Rasen nicht mehr besiegt worden. Doch vergangenen Freitag zwang Absteiger Hallwang die angeschlagene Ikache-Crew mit 3:2 in die Knie. Coach Raphi Ikache ist trotz der ersten Saisonpleite nicht unzufrieden: „Die Niederlage geht völlig in Ordnung. Wir hatten noch den Nachtrag in den Beinen.“ Am Mittwoch hatte sein Team in St. Michael 1:0 gewonnen und war daher noch nicht wieder voll bei Kräften. Somit ist Hallwang nach dem Cupschlager gegen Bischofshofen und dem Heimsieg über Tamsweg seit drei Partien siegreich.