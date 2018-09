Heißer Herbst in Graz: Seilbahn, Grüne und Budget

In Graz stehen in den kommenden Wochen und Monaten wichtige Entscheidungen an - es geht um Zig-Millionen Euro. Die Seilbahn auf den Plabutsch etwa ist demnächst entscheidungsreif. Die U-Bahn hängt allerdings in der Wartschleife. Das gilt auch für die Grazer Grünen, die weiter eine neue Chefin suchen. Und: Beim Milliarden-Budget der Stadt Graz gibt es nur wenig Spielraum.