„Brutaler Realitätscheck“ für Englands Kicker

Doch die Hoffnung in England ist groß, dass Southgates Mannschaft nicht nur eine Lektion erteilt bekommen hat, sondern daraus lernt, selbst wenn das wohl noch ein bisschen Geduld erfordert. „Wir müssen besser werden, in dem, was wir machen“, stellte auch Southgate am Samstag klar. „Aber das wird keine leichte Aufgabe.“ Bereits am Dienstag folgt in Leicester gegen die Schweiz der nächste Test für sein Team.