Herzog: „Die schiache Zehe macht mir nichts“

Trainerväter

Erst Dokupil bei der Vienna, Krankl bei Rapid, Hickersberger im Nationalteam und Otto Rehhagel in Bremen. Ich hatte mit fast all meinen Trainern ein gutes Verhältnis, auch wenn ich meinen eigenen Schädel hatte. Da gab es oft Diskussionen. Man sieht auch, dass alle vier oben Genannten mittlerweile weiße Haare haben. Bis auf Rehhagel. Er dürfte am besten mit mir ausgekommen sein, weil er hat immer noch strahlend schwarzes Haar.