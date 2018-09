Wenn Johann Lafer der Reiseführer ist

So führte Top-Koch Johann Lafer die Presse eben durch unser Land und zeigte die allerschönsten Einblicke. Stichworte: Steirereck am Pogusch, die entzückende Waldheimat von Peter Rosegger, Ölmühle Fandler, Almenland-Stollenkäse in Arzberg, die Etappe 22 der Wanderroute „Vom Gletscher zum Wein“, bei Kulmer gab es herrliche Fischspezialitäten. Und beim Apfelfest in Puch kam auch noch Andreas Gabalier dazu! Neuhold: „Alles in allem - die Gruppe war begeistert.“