Darum verließ Sane die deutsche Nationalmannschaft

Obwohl viele in den sozialen Netzwerken schon dachten, dass nach Mesut Özil auch Sane von der Nationalmannschaft Joachim Löws fernbleiben wird - gerade in diesen Tagen wurde Sane von Toni Kroos kritisiert - ist laut „BIld“ der Grund für sein Fehlen viel einfacher und erfreulicher. Die Freundin von Sané, Candice Brook, gebar vor zwei Tagen ihr gemeinsames Kind. Rio Stella, die Tochter des 22-jährigen Manchester-City-Legionärs ist am Donnerstag geboren.