Wanderer im Raxgebiet von Gipfel gestürzt - tot

Am Mittwoch stellte der Verkäufer sein Auto nordöstlich von Mürzzuschlag auf dem Parkplatz am Preiner Gscheid ab und unternahm von dort die etwa vier Stunden lange Tour auf den 1903 Meter hohen Predigtstuhl. Als er am Donnerstag um 14 Uhr zu Hause in Bad Erlach nicht zur Arbeit erschien, machten sich seine Kollegen große Sorgen und erstatteten die Anzeige.