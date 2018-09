Gemütlichkeit, Kulinarik und Familien-Zone

Nur noch sechs Tage bis zum Start des Aufsteirern-Festivals 2018. Nach der „Pracht der Tracht“-Modenschau am Freitagabend lautet das Motto am Samstag „Volxmusik on air“, und am Sonntag wird die ganze Grazer Innenstadt zur Bühne. Dabei präsentieren sich auch Regionen wie Mariazell oder Bad Waltersdorf.