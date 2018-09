Illegales Massengrab mit 166 Schädeln entdeckt

Die Ermittler fanden 200 Kleidungsstücke, 144 Ausweise und andere persönliche Gegenstände, seit am 8. August die Exhumierungen begannen. Wie es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft weiter hieß, sagte ein Informant den Behörden, dass mehrere Hundert Menschen an dem Ort verscharrt worden seien. Die Behörden versuchen derzeit, mit Drohnen und Bodenradar-Geräten weitere Leichen zu orten. Nach ersten Erkenntnissen sind die Gräber mindestens zwei Jahre alt.