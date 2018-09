Mietzins-Beihilfe wird tirolweit einheitlich

Die Tiroler Landesregierung hat bei ihrer Klausur in St. Jakob in Defereggen die landesweite Vereinheitlichung der Mietzins- und Wohnbeihilfe beschlossen. Sowohl die Zugangsvoraussetzungen, als auch die Wartezeit sollen in Zukunft tirolweit gleich sein. „Zudem gestalten wir die Förderkriterien sozial treffsicherer und vereinfachen das Bezugssystem“, erklärte LH Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag.