Arbeiter (35) von Radlader gegen Pkw gedrückt

Der tragische Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr. Bei einer Baustelle im Innsbrucker Stadtteil Vill führte ein 36-jähriger Kroate mit einem Radlader Planierarbeiten durch. Gleichzeitig war ein 35-jähriger Ungar in der Nähe mit Ladearbeiten an einem Pkw beschäftigt. Laut Polizei hat der Radladerfahrer beim Rückwärtsfahren den Ungarn übersehen. Dieser wurde vom am Heck des Radladers angebrachten Schubschild erfasst und gegen den Pkw gedrückt. Dabei erlitt der 35-Jährige Brüche an beiden Beinen. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.