Virus-Attacken auf zwei Tiroler Unternehmen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, langte am 31. August bei einer Firma in Fulpmes per E-Mail eine Stellenbewerbung ein. Als Anhang wurde in einer ZIP-Datei ein Trojaner-Programm mitgeschickt, das nach dem Öffnen das gesamte Firmennetzwerk verschlüsselte. Die Geschädigten wurden von den unbekannten Urhebern des E-Mails weiters aufgefordert, einen Geldbetrag in Bitcoins zu überweisen. Danach würde der Computer wieder von dem Virus befreit werden. Das Unternehmen zahlte jedoch nicht. Der Trojaner konnte von einer Computerfirma entfernt werden. Es entstand dennoch ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.