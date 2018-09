In Innsbruck ist Wohnen bundesweit am teuersten

Auch Vorarlberg sehr teuer

In Vorarlberg befinden sich die drei Bezirke Dornbirn, Bregenz und Feldkirch mit Quadratmeterpreisen von jeweils rund 14 Euro unter den Top 5 der hochpreisigsten Bezirke in Österreich. Als Gründe für die hohen Preise gibt das Internetportal immowelt.at die Nähe zum Bodensee und zur teuren Schweiz an. Bundesweit am billigsten lebt es sich in Oberwart (Burgenland) mit 6,50 Euro, in Gmünd (Niederösterreich) mit 6,70 Euro und im steirischen Murtal mit 6,80 Euro.