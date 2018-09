„Salzburg-Krone“: Claus Pándi wird Chefredakteur

Claus Pándi wird neuer Chefredakteur der „Salzburg-Krone“. Er folgt im November auf Hans Peter Hasenöhrl, der in den Ruhestand tritt. Pándi „wird mit seiner langjährigen außen- und innenpolitischen journalistischen Erfahrung traditionelle und neue digitale Angebote für die Leser in Salzburg zeitgemäß verbinden“, so Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur der „Krone“, am Mittwoch.