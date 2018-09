Neonfarben zeigen dem Herbst die kalte Schulter

Quietsch-Pink, Gagerlgelb, Textmarker-Grün: Kim Kardashian zeigte sich in den letzten Wochen am allerliebsten in Looks in leuchtenden Neon-Farben. Und wieder einmal ist die Reality-TV-Darstellerin mit dieser Kleiderwahl ihrer Zeit voraus. Denn während die 37-Jährige mit den leuchtenden Farben noch ihren Spätsommerteint so richtig zu strahlen bringt, sind Neon-Töne spätestens mit dem Start der trüben Jahreszeit aus den Kleiderschränken nicht mehr wegzudenken.