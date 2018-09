Betonsockel-Bande verübt Blitzcoup in Media Markt

Einen „Blitzeinbruch“ haben zwei Unbekannte in Klagenfurt verübt: In der Nacht auf Mittwoch drangen sie in den Mediamarkt ein und stahlen binnen drei Minuten rund 50 Handys. Dabei wurden die Einbrecher von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Vorgehensweise erinnert an einen ähnlichen Einbruch in Villach. In beiden Fällen wurde die Eingangstüre mit einem Betonsockel eingeschlagen.