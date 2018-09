Böhler Bleche nahm 30 „Mille“ in die Hand

Die Wirtschaft brummt - und zwar gewaltig. Eine ganze Milliarde, so rechnete die „Steirerkrone“ jüngst vor, kommt im steirischen Oberland an Investitionen zusammen. Neueste Stimme in der großen Aufbruchssinfonie: die Böhler Blechwerke der voestalpine in Mürzzuschlag.