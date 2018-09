Sleek Look: Die schnelle Rettung an Bad-Hair-Days

Es gibt Tage, an denen sind unsere Haare ziemlich widerspenstig. Bloggerin Anna Posch weiß Rat: Wenn die Frisur einfach nicht halten will, warum dann nicht einen Sleek Look wählen? Der ist nicht nur schnell zu machen, sondern passt zu wirklich jedem Outfit. Und obendrein sieht es richtig gut aus. Mehr Tipps unter http://poschstyle.com/