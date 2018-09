Abzocke im Web: Ware ohne Bestellung gekommen!

Internet-User haben sich bereits daran gewöhnt, dass ein Produkt, über das man sich in einem Online-Shop informiert hat, plötzlich gut platziert als Werbeanzeige auftaucht. Dass der Artikel dann aber ohne Bestellung zu Hause eintrudelt, ist ungewöhnlich. Doch genau das passierte Werner Lamp (Name von der Redaktion geändert) bei einem Anbieter von Gesundheitsartikeln. Für knapp 20 Euro soll der Innsbrucker Einlegesohlen geordert haben. An eine Bestellung kann er sich aber nicht erinnern. „Ich habe mich kurz davor über dieses Produkt informiert, die Webseite ohne einen Kauf abzuschließen aber wieder verlassen“, sagt Lamp. Trotzdem landeten die Einlegesohlen samt Rechnung im Postkasten des Tirolers. „Auf Facebook tauchten ständig Werbeanzeigen mit genau dem Produkt auf. Möglich, dass ich draufgeklickt und meine Adresse eingegeben habe.“