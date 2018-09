Meister Bayern mit 3:0 in Stuttgart Tabellenführer

Es war der 400. Bundesliga-Auswärtssieg der Bayern in ihrer Vereinsgeschichte. Die Schwaben dagegen feiern ihren 125. Geburtstag am kommenden Wochenende mit der ernüchternden Zwischenbilanz von null Punkten am Tabellenende sowie dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal. Stuttgart schaffte es kaum, sich aus der Bayern-Umklammerung zu befreien und eigene Torchancen zu erarbeiten. Die Münchner vergaben dagegen viele weitere Chancen, David Alaba setzte einen Freistoß an die Stange (49.).