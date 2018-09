Soll Innsbruck bald 200.000 Einwohner haben?

Was ist mit Hausaufgaben gemeint? „Man muss zuerst wissen, wohin sich diese Stadt entwickeln soll. Das ist der springende Punkt. Wenn man Innsbruck in Richtung moderater Zuzug, das sind 150.000 Hauptwohnsitze in den nächsten 10 bis 20 Jahren entwickeln will, dann werden andere Maßnahmen nötig sein als wenn massiver Zuzug gefördert werden soll mit 200.000 Hauptwohnsitzen: Das heißt Verdichtung auf Teufel komm’ raus.“