Studium in Wien und Turnus in der Heimat

„Wir sind mit dem Burgenland tief verwurzelt. Es war für uns von Beginn an klar, zwar in Wien zu studieren, aber wir wollten jedenfalls zurückkehren“, sagt Katharina Dorner-Marlovits im Gespräch mit dem für die Landesspitäler zuständigen Landesrat Doskozil bei seinem Besuch im Krankenhaus Oberwart. Sie und ihr Kollege Dr. Phillip Verdi sind zwei junge Mediziner, die nach Abschluss des Studiums ihre praktische Ausbildung in Oberwart absolvieren. „Ich werde mich auch persönlich dafür einsetzen, dass wir die Beziehungen zu den jungen Kollegen intensivieren.