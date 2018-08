Peinlich! Vettel „parkt“ Ferrari in Leitplanke

Der Start ins Renn-Wochenende von Monza verlief für Sebastian Vettel mit einem peinlichen Zwischenfall. Im Zuge einer PR-Aktion in Mailand „parkte“ der vierfache Weltmeister und Sieger von Spa seinen Ferrari-Boliden in einer Leitplanke - zum Gaudium der anwesenden Zuseher. Der Frontflügel wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen, Ferrari spricht von einem kleinen Blechschaden. Den Unfall sehen Sie im Video oben.