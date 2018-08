Tochter weint am Sarg von US-Senator John McCain

„Bin hergekommen, um Mann zu ehren, der nie Veteranen vergessen hat“

„Ich bin mein Leben lang ein Demokrat gewesen und habe auch in Vietnam gedient. Also bin ich hergekommen, um einen Mann zu ehren, der nie die anderen Veteranen vergessen hat“, sagte der 71-jährige Marlin Porter der „New York Times“, während er in der Schlange wartete. Als Pilot der US-Navy war McCain in Vietnam in Gefangenschaft geraten und vom Vietcong gefoltert worden.