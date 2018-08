700 Bürger: „Lasst die Luchse leben!“

Alarmstimmung herrscht in Waidhofen an der Ybbs, nachdem zwei Luchse aus einem Gehege eines Tierparks entkommen sind. Ein Tier griff ja - wie berichtet - den Hund einer Spaziergängerin an. Inzwischen haben aber auch 700 Menschen eine Petition unterzeichnet - „Lasst die Luchse leben“, fordern sie.