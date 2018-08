Dreister E-Mail-Betrug mit „Gaddafi-Tochter“

Mit „Lieber Freund!“ eröffnet „Aisha al-Gaddafi“ das Schreiben, das zuletzt in zahlreiche E-Mail-Postfächer in Österreich flatterte. In schlechtem, aber nicht katastrophalem Deutsch erklärt angeblich die einzige Tochter des 2011 getöteten Machthabers, über ein Vermögen von 27,5 Millionen Dollar zu verfügen.