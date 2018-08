Ein Original in doppelter Hinsicht

„Mein Vater war Kosmopolit und in den besten Häusern von London bis Marokko beschäftigt. Nach seiner Rückkehr nach Salzburg hat er den Flair der großen Welt hierher gebracht. Gemeinsam mit Architekt Hochreiter hat er mit Nussholzmöbeln in geschwungener und somit einladender Form, bunten Bildern vom Salzburger Maler Leonhard Stemeseder, die vor Lebenslust nur so sprühen, sowie einer gut sortierten American Bar ein ,Wohnzimmer’ geschaffen, in dem sich auch heute noch Einheimische wie Zuagraste aus allen Gesellschaftsschichten gleichermaßen wohlfühlen“, betont Monique Wernbacher, die nach wie vor die Hauptmieterin ist.