Schein-Ehe mit Bettler, um in die EU zu dürfen

200.000 Euro Schulden gab der in Tirol lebende Rumäne als Motiv für seine „Ehe-Tricksereien“ an. Er betonte aber gleich am Beginn des Prozesses, dass ihm von den 10.000 Euro Vermittlungsgebühr ohnehin nur 1500 Euro geblieben seien. Der Rest sei in diverse Unkosten geflossen.