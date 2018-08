Fürstenfelder S7: Baubeginn im September

Die Arbeiten an der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) nehmen Formen an: Die Autobahngesellschaft Asfinag hat nun ein Baulos mit einem Auftragsvolumen von 23,8 Millionen Euro an eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) aus drei österreichischen Unternehmen übergeben. Porr, Granit und Gebrüder Haider werden den Knoten Riegersdorf bauen, der die Südautobahn (A2) mit der knapp 28 Kilometer langen S7 verknüpft.