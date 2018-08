Neues Ausgleichsbecken schont Fischwelt im Inn

Bereits ab September 2018 wird dazu ein Versuchsbecken errichtet. „Der Bau dieses Versuchsbeckens ist im UVP-Bescheid vom Juni 2016 vorgeschrieben und hilft uns, im Detail die Bauausführung und anschließend mit dem Probestau auch die Funktionsweise zuverlässig zu testen“, betont TIWAG-Vorstandsdirektor Johann Herdina: „Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Behörde. Das nahe gelegene Naturdenkmal Stamser Eichen bleibt von allen Arbeiten - sowohl am Versuchs- als auch am Ausgleichsbecken - unberührt.“