Berufssoldatin und Mutter als Grenadier im Panzer

Karriereziel ist Panzerkommandantin

Doch das ist ein Übungsszenario, von einem Ernstfall geht Frauscher nicht aus: „Wir sind ein neutrales Land!“ Ein Einsatz als Friedenssoldatin im Kosovo aber wird am Plan stehen. Frauscher, gelernte Kellnerin, schnupperte beim „Girls’ Day“ erstmals in die Aufgaben hinein, die sie beim Österreichischen Bundesheer haben könnte. Sie trug Uniform und Marschgepäck, probierte das Gewehr aus. Sie begeisterte sich für Panzer. Beim Eignungstest fiel sie zunächst durch, weil sie die Anforderungen unterschätzt hatte: „Ich meldete mich daraufhin freiwillig zum Ausbildungsdienst.“ Das entspricht der Grundwehrdiener-Ausbildung: „Dank meiner Kompanie trainierte ich wie wild und schaffte die zweite Prüfung gut.“ Nun will sie Panzerkommandantin werden.