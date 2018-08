Das große Aufräumen kann man vom Profi lernen

Woher wissen Sie, was Ihr Kunde braucht? Beim Erstgespräch nehme ich mir so viel Zeit wie nötig, manchmal bis zu vier Stunden. Wir schauen uns die Wohnung an, besprechen, wo das Chaos herkommt und formulieren Ziele. Jedes Coaching ist daher sehr individuell und über einen längeren Zeitraum angelegt.