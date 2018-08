Steirischer „Spitzensommer“ mit vielen Gewinnern

Kräftiges Plus

Grund zur Freude haben auch unsere Baumärkte und Elektrohändler, die bei der Hitze unzählige Sonnensegel, Klimaanlagen und Ventilatoren an den Mann oder die Frau brachten. Und auch im Steirer-Tourismus purzeln heuer die Rekorde. 1,18 Millionen Gäste von Mai bis Juli bedeuten ein kräftiges Plus von drei Prozent, die Zahl der Nächtigungen kletterte um 3,3 Prozent auf 3,44 Millionen nach oben.