Vierjähriger stürzte aus Fenster im ersten Stock

Ein vierjähriger Bub ist am Montagnachmittag in Sierning (Bezirk Steyr-Land) bei einem Sturz aus einem Fenster im ersten Stock verletzt worden. Der Bub fiel laut Polizei etwa viereinhalb Meter tief auf eine gepflasterte Terrasse. Er wurde von einem Notarzt versorgt und mit dem Hubschrauber „Christophorus 10“ in die Landeskinderklinik nach Linz gebracht.