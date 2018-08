„15 Minuten im heißen Auto können tödlich sein“

Häufig Konzentrationsverluste

Eine weitere Folgeerscheinung der Hitze sind Konzentrationsverluste. „Die Zahl der Falschbetankungen steigt bei hohen Temperaturen an. Ein weiterer Pannenklassiker bei Hitze ist, dass sich Lenker aus ihren Autos aussperren. So haben wir seit Anfang Juli allein in Oberösterreich 964 Aufsperr-Einsätze verzeichnet“ sagt Lepschy.