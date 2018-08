Weidezaun-Unglück: 10-Jähriger stranguliert

Schulkollegen holten Hilfe

Der Bub war in Begleitung mehrerer Schulkollegen, die sofort Hilfe holten. Er wurde von einem Notarztteam an Ort und Stelle reanimiert und anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auf der Intensivstation konnte er schließlich stabilisiert werden. Nach einem längeren Aufenthalt im Spital wurde der 10-Jährige dann in eine Reha-Einrichtung überstellt.