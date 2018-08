Jäger rettete Katzen aus Tierkörperverwertung

„Ich hatte am Samstag ein Reh geschossen und brachte die Innereien am nächsten Morgen in die Tierkörperverwertung“, so Michael Karner (27) aus Pinkafeld. Da fand der Jäger die drei Wochen alten Babykatzen blutverschmiert unter Kadavern. Der Verein „Wir fürs Tier“ in Loipersdorf nahm sich ihrer an. Obfrau Alice Pichler: „Sie sind von Parasiten übersät, ihre Augen teils verklebt. Wir hoffen, sie durchzubringen. Leider häufen sich solche Fälle – die Leute halten sich nicht an die Kastrationspflicht, und viele schauen weg.“