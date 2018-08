Frenetischer Jubel: Steirer erwartet Rekordernte

Kürbis gibt Gas

Die wichtigsten steirischen Ackerkulturen wie Mais, Kürbis, Soja oder Hirsen gedeihen überwiegend gut, auf einzelnen Flächen sind Maiskulturen bereits in der Abreife, die Körner müssen nur noch trocknen. Die Kürbisernte ist laut Kammer so früh wie überhaupt noch nie. Sie läuft bereits auf Hochtouren. Auch bei Äpfeln kann man schon in die Vollen greifen, die vielen Sonnenstunden werden sich hervorragend auf die Qualität auswirken. Im Vergleich zu einem Normjahr liegt die Entwicklung um eine Woche voraus. Die Ernte hat bei den Hauptsorten „Gala“ und „Elstar“ im Süden schon in der Vorwoche begonnen.