„EU RATS“: Briefmarke macht Post zum Gespött

Für die Twitter-Gemeinde ein gefundenes Fressen. Am Kurznachrichtendienst machen derzeit Fotos der Briefmarke die Runde und sorgen für beißenden Spott in Richtung der Post, die laut „Kleine Zeitung“ eine freischaffende Grafikerin aus St. Pölten mit der Gestaltung der Briefmarke beauftragt und sie in den Niederlanden drucken lassen hat.